Maltempo: allerta arancione in Sicilia fino a domani

(ANSA) - PALERMO, 28 NOV - La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani.

L'allerta (arancione in tutta la regione) è quella intermedia, compresa tra la gialla e la rossa. (ANSA).