Violenza donne: panchina rossa e concerto per dire no a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 25 NOV - Una panchina rossa e i brani eseguiti dalla Women Orchestra. Sono le iniziative che si sono tenute oggi a Palazzo Comitini, nella sede della Città Metropolitana, per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

La Women Orchestra, composta da 30 musiciste, ha eseguito, come inno alla libertà e alla vita, diversi brani densi di significato per esprimere, anche con la musica, un "no" corale alla violenza e "sì" alla libertà di esprimere se stesse.

È stata poi installata una simbolica panchina rossa, in ricordo di tutte le donne vittime di delitti. Sulla panchina è stata apposta una targa, nella quale viene riportata la frase dell'ex Segretario Generale delle Nazioni Unite e Premio Nobel per la Pace 2001, Kofi Annan: "La violenza sulle donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani".

Oltre a ricordare le donne che sono state vittime di inumane violenze, la panchina rossa è una costante esortazione a prendere in esame il tema della violenza affinché se ne parli e si rifletta costantemente sul problema, non solo una volta all'anno in occasione della ricorrenza internazionale.

"Nella frase di Kofi Annan c'è tutto il significato di questa giornata. I numeri che certificano tutti i tipi di violenze subite dalle donne sono ancora oggi altissimi e dimostrano come sia importante l'impegno costante per prevenire e contrastare questo fenomeno. Anche le amministrazioni pubbliche devono fare la propria parte, offrendo la migliore assistenza possibile alle vittime, garantendo ascolto e affiancamento a chi ha bisogno di aiuto", ha dichiarato il sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla. (ANSA).