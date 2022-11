Musica: concerto per violino e piano al Politeama a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 25 NOV - L'appuntamento con il turno serale dell'Associazione siciliana Amici della musica si rinnova lunedì 28 novembre alle 20.45 al Politeama Garibaldi con il concerto del duo composto dalla violinista Anastasya Petryshak e dal pianista Lorenzo Meo. In programma tre composizioni di Maurice Raval, Camille Saint- Saën e John Corigliano, ognuna delle quali è dedicata a un violinista.

Il concerto si apre quindi con la Sonata n. 2 in sol maggiore per violino e pianoforte di Maurice Ravel, partitura che ebbe una lunga gestazione e che poi vide la prima esecuzione alla Salle Erard di Parigi nel 1927 con l'autore al pianoforte e George Enescu al violino. Enescu sostituì la giovane violinista Hélène Jourdan-Morhange alla quale l'opera era dedicata. I due strumenti godono di una propria indipendenza espressiva, aspetto che sottolinea la convinzione di Ravel della loro sostanziale incompatibilità: due anime distinte che nel confronto si esaltano proprio per le loro differenze. Anche gli stili a cui Ravel si ispira sono apparentemente separati: da una parte infatti lo sguardo si rivolge al classicismo europeo, dall'altra osserva le nuove tendenze jazziste del Novecento alle quali è ispirato il secondo movimento della Sonata denominato "Blues".

(ANSA).