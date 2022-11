Furgone danneggia ingresso pronto soccorso a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 25 NOV - Un furgone, secondo alcuni testimoni appartenente alle forze dell'ordine, entrando nella rampa di accesso del pronto soccorso del Policlinico di Palermo ha danneggiato la pensilina esterna facendo cadere il controsoffitto. Sono intervenuti gli operai che hanno rimesso in sicurezza l'ingresso dell'area d'emergenza del nosocomio.

"Non ci sono stati feriti - dicono dall'ospedale - e durante i lavori di sistemazione l'attività di soccorso non si è interrotta". L'autista del furgone non ha visto la tabella del limite di altezza per il transito dei mezzi e si è portato via il muro. (ANSA).