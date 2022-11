Guardie zoofile Oipa soccorrono 14 cani randagi a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 24 NOV - Quattordici cani che erano sulla strada che porta al Santuario di Montepellegrino sono stati soccorsi dalle guardie zoofile Oipa di Palermo in collaborazione con la polizia locale e il canile municipale. Sono stati trovati in buono stato, ma non erano registrati all'anagrafe canina.

Sono stati prelevati con gli operatori della Reset e portati al canile. Qui dopo la visita da parte di veterinari dell'Asp avranno tutti un microchip e saranno vaccinati e sterilizzati a cura del settore Benessere animale del Comune e tenuti nel canile municipale per essere poi reinseriti sul territorio.

"Purtroppo - dice Francesco Vassallo, coordinatore delle guardie zoofile Oipa - l'abbandono indiscriminato di animali e le nascite incontrollate contribuiscono al fenomeno del randagismo, una piaga sempre più in crescita nel nostro territorio. L'intervento è stato svolto dopo aver accertato che tutte le procedure operative salvaguardassero la sicurezza e il benessere degli animali". (ANSA).