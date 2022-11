Sicilia: a Bruxelles documento programmazione 2021-2027

(ANSA) - PALERMO, 23 NOV - Un altro tassello va a inserirsi nella fase di lancio della prossima programmazione comunitaria della Sicilia 2021-2027. Al termine del lungo periodo di gestazione, durato due anni e in cui ha inciso anche lo stallo legato alle criticità di programmazione determinate dalla pandemia, la Regione ha inviato a Bruxelles, il documento relativo alla prossima programmazione comunitaria che vale 5,86 miliardi di euro, assegnati nell'ambito del bilancio della politica di coesione 2021-2027, ripartiti nei cinque obiettivi di policy previsti a livello comunitario adattati alle principali esigenze territoriali e di contesto della Sicilia.

L'ultimo adempimento in ordine temporale che è stato perfezionato ha riguardato l'autorizzazione da parte della commissione Via-Vas per l'impatto ambientale, preceduta dal docente universitario Aurelio Angelini.

Sono state definite le prescrizioni relative alla pianificazione degli investimenti nel settore ambientale, la commissione ha specificato la coerenza con i singoli strumenti costituiti dal Piano Energetico e dal Piano Rifiuti. (ANSA).