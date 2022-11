Rifiuti: Schifani, bene apertura Bellolampo ad altri Comuni

(ANSA) - PALERMO, 22 NOV - "Apprezzo la scelta del sindaco di Palermo di mettere a disposizione, a determinate condizioni, la discarica di Bellolampo ai Comuni della provincia per il conferimento dei rifiuti. La Regione farà la sua parte nell'immediato, ma è evidente che non si può continuare ad andare avanti di emergenza in emergenza: la scelta strategica di realizzare i termovalorizzatori è ineluttabile per permettere alla Sicilia di risolvere il problema rifiuti in via definitiva.

Bisogna lavorare con velocità su questo fronte". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito alla disponibilità del primo cittadino del capoluogo regionale, Roberto Lagalla, a consentire ai Comuni del Palermitano di conferire la raccolta nell'impianto di Bellolampo. (ANSA).