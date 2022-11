Mostre: Pinocchio, storia a colori del burattino

(ANSA) - PALERMO, 21 NOV - Le avventure di Pinocchio raccontate con lo spirito innovativo delle tavole di Eva Christine Schenck. Quelle illustrazioni dell'artista tedesca compongono una mostra al museo delle marionette di Palermo che resterà aperta fino al 30 novembre. L'esposizione, inaugurata in occasione del festival di Morgana, è curata da Torri del Vento che ha pubblicato un'edizione limitata in 100 esemplari del celebre libro di Carlo Collodi.

La "Storia di un burattino" è raccontata con una spiccata sensibilità artistica da Schenck , che non si limita a riproporre immagini consuete, ma interpreta in modo creativo le avventure di Pinocchio.

Gli incipit sono dell'amanuense Pietro Bongiorno in arte Petrus che ha utilizzato un inchiostro creato appositamente per l'edizione del libro pubblicata da Torri del Vento. (ANSA).