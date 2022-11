Tre auto in fiamme a Marsala, indagini dei carabinieri

(ANSA) - MARSALA, 18 NOV - Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Marsala sull'incendio di tre auto nella zona di via Del Fante e in zona Salinella. I militari sono intervenuti con i vigili del Fuoco constatando l'origine dolosa di almeno uno dei due incendi. (ANSA).