Priolo: Cgil e Cisl, subito investimenti pubblici e privati

(ANSA) - SIRACUSA, 18 NOV - "Individuare progetti di riconversione industriale che promuovano investimenti privati e pubblici, per le bonifiche, l'efficientamento energetico dei siti, la riqualificazione delle produzioni, utilizzando le migliori tecnologie disponibili per abbattere le emissioni e gettare le basi per raggiungere gli obbiettivi della transizione energetica con l'utilizzo delle nuove tecnologie, delle fonti rinnovabili". È uno dei passaggi del documento unitario che Cgil e Cisl hanno presentato al prefetto Giusi Scaduto al termine della mobilitazione a Siracusa.

"Da Siracusa - sottolineano - può partire lo sviluppo di un hub energetico di produzione e distribuzione dell'idrogeno verde che renderebbe la Sicilia la Piattaforma Energetica del Mediterraneo" I sindacati chiedono di riattivare "con l'intervento pubblico un "Piano di Risanamento Ambientale e di riqualificazione delle aree dismesse", sfruttando anche le prerogative dell'area Sin (Sito d'interesse nazionale) e Zes (Zona economica speciale).

Cgil e Cisl puntano a "realizzare le infrastrutture necessarie a rompere la strutturale marginalità siciliana, che sappia conquistare un nuovo ruolo per il porto di Augusta e preveda il potenziamento dei trasporti, della logistica e della mobilità locale". "Occorre riportare in mani pubbliche - osservano - la gestione delle aree di Punta Cugno e Marina di Melilli, aree che, se adeguatamente bonificate e riqualificate, possono attrarre progetti e nuovi investimenti. Occorre un nuovo condiviso modello di governance che sappia assumere, attraverso la realizzazione di un Accordo di programma, il governo dei processi industriali e monitorarne con certezza gli impegni assunti". (ANSA).