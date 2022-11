Natale: Parco Selinunte vara calendario concerti

(ANSA) - PALERMO, 18 NOV - Il Parco archeologico di Selinunte vara un cartellone di concerti natalizi che sarà la punta di diamante di un'offerta condivisa con gli operatori turistici ed economici del territorio. Dal 3 al 30 dicembre si svolgerà al Baglio Florio, con inizio alle 19, un ciclo di cinque concerti espressione di un progetto voluto dal direttore del Parco archeologico di Selinunte, Felice Crescente, e realizzato con la collaborazione di CoopCulture e di Palermo Classica. Cinque concerti di facile ascolto, con programmi accattivanti, che hanno come protagonisti giovani musicisti europei, considerati la punta di diamante della loro generazione, spesso star dei social, con un seguito di migliaia di follower. L'ingresso ai concerti ha un costo di 12 euro (ridotto 8 euro) ed è comprensivo dell'ingresso e della visita al Parco e al Museo e della navetta di collegamento dall'ingresso del Parco al Baglio. A conclusione del concerto sarà offerta una degustazione di vini prodotti dalle cantine del Gal-Valle del Belice.

"Puntiamo sempre più a consolidare l'intesa con gli operatori economici e culturali affinché i parchi archeologici regionali diventino strumenti per il rilancio dei territori. Il patrimonio regionale custodito nei parchi e nei musei siciliani - sottolinea l'assessore ai Beni culturali e all'identità siciliana, Elvira Amata - è un "unicum" che rende esclusiva e unica la nostra Isola e dal quale intendiamo partire per costruire una proposta che valorizzi le potenzialità economiche e culturali delle aree in cui si trovano".

Un'iniziativa di turismo esperienziale che vede operare il Parco di Selinunte non come un'eccellenza solitaria, ma come un hub culturale capace di farsi motore di sviluppo per l'intero territorio, puntando a rafforzare l'offerta destagionalizzata.

L'iniziativa - che si inserisce come elemento di eccellenza all'interno di una più ampia offerta messa a punto con gli operatori del territorio e che offre un intero "pacchetto" con proposte di pernottamento, pasti e degustazioni a km0 - giunge dopo un'estate entusiasmante punteggiata da scoperte archeologiche di rilievo internazionale e da iniziative di successo che hanno fatto registrare al Parco una grande partecipazione di pubblico: una per tutte le albe al Parco con un costante sold out. (ANSA).