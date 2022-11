Priolo: Urso, se cessione con Golden Power detteremo condizioni

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - La raffineria Lukoil di Priolo "rischia di chiudere per vicende internazionali" ricorda il ministro delle Imprese e del Made in Italy, che, ospite dell'appuntamento de Il Messaggero 'Molto Futuro', sottolinea: "Garantiremo che la produzione proceda", e se ci sarà interesse a acquisire l'azienda "la norma sul Golden power ci concede di dire a che condizioni. La condizione per noi è il mantenimento della produzione e dell'occupazione, così fondamentali per la nostra Sicilia". (ANSA).