Sicilia: Forza Italia si spacca all'Ars, gruppi Fi1 e Fi2

(ANSA) - PALERMO, 16 NOV - All'Assemblea regionale Siciliana la frattura che si è consumata tra il governatore Renato Schifani e il coordinatore di Forza Italia nell'isola, Gianfranco Miccichè, si è tradotta nella costituzione di due gruppi parlamentari ufficialmente proclamati questo pomeriggio dal presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno: si chiamano Fi1 e Fi2. Una denominazione temporanea in attesa che si trovi un accordo, ma c'è chi non esclude che uno scontro legale per il simbolo in Tribunale.

Il gruppo Fi1 è quello che fa riferimento a Schifani, capogruppo è Stefano Pellegrino, e ha nove deputati; Fi2 è quello presieduto da Miccichè, con quattro parlamentari. (ANSA).