Rischio crollo, sgomberati abitanti palazzo a Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 16 NOV - Un'intera palazzina su via Cavour, nel centro storico di Ortigia, è stata sgomberata questa sera dalla polizia municipale. Dopo la caduta di una lastra di marmo e la segnalazione di uno dei residenti sono intervenuti i vigili del fuoco che al termine del sopralluogo hanno riscontrato un problema statico e dichiarato la necessità di uno sgombero in via cautelativa. La polizia municipale ha messo in sicurezza l'area e si è occupata di far andare via i sette nuclei familiari presenti, tra cui una coppia di anziani che è stata trasferita in ambulanza. Hanno trovato tutti ospitalità presso amici e parenti. Chiuse anche le le attività commerciali presenti al pianterreno: un ristorante e un supermercato.

Stanotte presidio degli agenti e domani i tecnici del Genio Civile verificheranno le condizioni dell'edificio. (ANSA).