Teatro: 'Con il naso in su' riapre Palco Off a Catania

(ANSA) - CATANIA, 15 NOV - Torna sotto i riflettori Palco Off, la rassegna teatrale delle voci di autori-attori del nostro tempo, che quest'anno compie dieci anni, grazie all'intuizione di Francesca Vitale e Renato Lombardo che nel 2012 portarono a Catania questa visione di raccontare e fare teatro. A promuovere la rassegna è l'associazione culturale "La memoria del teatro" con il patrocinio del Comune di Catania e della Regione Siciliana. Tre le sale che accoglieranno gli otto spettacoli di Palco Off da novembre a maggio: la sala Futura del Teatro Stabile di Catania, con cui si è creata una partnership in occasione del Fringe Festival, il teatro del Canovaccio e Zō centro culture contemporanee.

Debutto sabato 19 novembre alle 21, con replica domenica 20 alle 18, nella sala Futura del teatro Stabile di Catania con lo spettacolo "Con il Naso in su" di e con Andrea Zanacchi, che ha vinto il premio Fringe Milano Off 2022, accompagnato al violoncello da Laura Benvegna e con la regia di Antonio Grosso. Sul palco Andrea Zanacchi intraprende un viaggio all'esplorazione dell'universo emotivo di un personaggio in cui il pubblico non può fare a meno di riconoscersi. Passando abilmente dalla narrazione alle sfumature delle tante persone che prendono vita nella pièce, non ci racconta soltanto una storia ma cento, mille altre vite attraversate, inconsapevolmente, dalla medesima storia che si lega a quella del nostro paese.

Dopo la pièce teatrale, come nello stile di Palco Off, seguirà l'incontro del pubblico con l'artista (ANSA).