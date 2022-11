Sicilia: Schifani, verso nuova giunta forse martedì

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - Martedì potrebbe essere finalmente il giorno buono per la nascita del nuovo governo regionale. Il presidente della Regione Renato Schifani sta dedicando l'ultimo weekend "da uomo solo al comando" a limare gli ultimi dettagli prima di consegnare all'ufficialità la squadra di governo. Regge la pregiudiziale posta da Schifani sugli assessori parlamentari, con l'eccezione tecnica di Giovanna Volo alla Sanità, decisione questa che non ha, al momento, disinnescato i malumori romani del partito di Giorgia Meloni.

Per il resto le ultime ore hanno alimentato i dubbi di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia meno convinti di altri sullo scambio Turismo-Attività produttive, delega quest'ultima che dovrebbe finire adesso a Edy Tamajo. Inoltre dentro il gruppo parlamentare di FdI si va alla ricerca di un equilibrio nel gruppo. Il rischio di strascichi al veleno dopo il tira e molla sugli esterni in giunta rischia di indebolire i meloniani. Il quadro appare comunque definito. Ore di vigilia finali dunque prima della nascita del governo Schifani, una partenza attesa per rimettere in pista la macchina della Regione ferma da quasi due mesi. (ANSA).