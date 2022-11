Vigili del fuoco salvano un'escursionista allo Zingaro

(ANSA) - SAN VITO LO CAPO, 11 NOV - I vigili del fuoco sono intervenuti a San Vito Lo Capo (Tp) in elicottero per soccorrere un'escursionista rimasta ferita alla gamba durante una gita allo Zingaro. La donna raggiunta dai pompieri a bordo dell'elicottero partito da Catania è stata issata a bordo con un verricello e poi consegnata al personale sanitario per essere trasportata all'ospedale di Trapani. A soccorrere la donna sono intervenute anche una squadra del comando provinciale di Trapani e da una squadra del personale Speleo Alpino Fluviale. (ANSA).