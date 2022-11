Teatro: "La Fata Matematica",in scena la storia di Ada Byron

(ANSA) - PALERMO, 11 NOV - L'incantatrice dei numeri. Ada Byron Lovelace, "La fata matematica" unica figlia legittima di Lord Byron, sarà protagonista il 17 novembre, nell'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell'università di Palermo, per un pomeriggio di studio insieme allo spettacolo scritto e diretto dalla regista Valeria Patera che si replica il 18, per la rassegna Aedi.

Galatea Ranzi sarà in scena Ada Lovelace, una donna dell'età vittoriana, quando non era certo consentito alle donne di studiare, ma lei da subito mostrò un'intelligenza di tipo matematico sorprendente. Oggi è considerata la profetessa del computer, l'inventrice del software per avere codificato un primo linguaggio per la trasmissione dei dati ad una macchina.

Collaborò a lungo con il matematico Charles Babbage. Non ebbe mai una vita semplice, non conobbe mai il padre che si allontanò dalla famiglia prima che lei compisse un anno di vita.

Lo spettacolo si sviluppa a partire da una notte d'insonnia, durante la quale Ada, già segnata dalla malattia che la porterà alla morte, rivive la sua vita intensa, pieni di colpi di scena, di passioni, di vizi e debiti di gioco. Il ruolo di Babbage è affidato a Gianluca Fogacci, con cui la geniale matematica lavorò per molti anni, in una collaborazione tanto intellettuale quanto passionale. Morirà a soli 36 anni, esattamente come il padre mai conosciuto.

Il testo poetico di Valeria Patera (pubblicato da edizioni Università La Sapienza) si intreccia ad una partitura musicale di non comune finezza e inventiva sonora firmata da Francesco Rampichini e alle suggestioni cromatiche e iconiche di un progetto video di Valeria Spera. In un linguaggio multicodice tutti gli elementi contribuiscono a creare un'atmosfera densa e onirica dove tempo e spazio giocano con le emozioni dirompenti di Ada che in questa notte insonne riannoda tutti i fili della sua breve e intensissima vita che ha segnato la storia della conoscenza e dello sviluppo tecnologico. Il pomeriggio di studio del 17 sarà aperto dal professore Antonino Valenza, direttore del Dipartimento di Ingegneria. (ANSA).