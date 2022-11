Mafia: prosegue tour Mostra ANSA su Falcone e Borsellino

(ANSA) - CALTANISSETTA, 11 NOV - Prosegue il tour itinerante nelle scuole siciliane della mostra fotografica dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino", che domani sarà allestita nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo in occasione della intitolazione della struttura ai due magistrati, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Questa mattina la mostra è stata visitata al Convitto nazionale di Palermo da una delegazione di studenti della appena costituita Rete delle scuole del centro storico (formata oltre al Convitto nazionale Falcone dal Liceo classico Vittorio Emanuele, dal Liceo scientifico Benedetto Croce, dall'Istituto comprensivo Regina Margherita, dall'Istituto Filipppo Parlatore e dall'Istituto Nautico Gioeni Trabia). Un evento analogo si è svolto all'Istituto Galileo Galilei di Caltanissetta. Durante i due incontri è stato proiettato anche il docu-film che ha lo stesso titolo della mostra e che ricostruisce tutte le tappe della vita dei due magistrati antimafia, attraverso le testimonianze di familiari e colleghi. Subito dopo si è svolto un dibattito, con le domande degli studenti.

All'evento di Palermo sono intervenuti i giornalisti dell'ANSA Franco Nuccio e Franco Nicastro, che hanno curato la mostra. A Caltanissetta hanno partecipato all'iniziativa il questore Emanuele Ricifari, il sindaco Roberto Gambino, il presidente della Banca Sicana, nonché docente dell'istituto scolastico, Giuseppe Di Forti, il dirigente scolastico Loredana Schillaci, il sostituto commissario Salvatore Falzone e la corrispondente dell'ANSA Rita Cinardi. La mostra fotografica dell'ANSA, che un mese fa è stata ospitata anche al Comitato delle Regioni del Parlamento Europeo di Bruxelles, raccoglie non solo del foto d'archivio dell'agenzia ma anche alcuni scatti privati dell'album di famiglia dei due magistrati. Nei prossimi giorni sarà ospitata in diverse scuole della provincia di Caltanissetta, grazie al patrocinio della Fondazione Sicana, e anche delle altre province siciliane, attraverso il sostegno della Regione e del Fondo Sociale Europeo e il supporto della società Quater. (ANSA).