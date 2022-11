Crossing Etna, undici tour operator stranieri sul vulcano

(ANSA) - CATANIA, 11 NOV - Verranno a contatto con l'Etna in tutte le sue versioni, dal cibo, al vino, al paesaggio, proveranno anche la fatica di un'escursione a 2.000 metri fra crateri spenti e grotte laviche undici tour operator stranieri.

E' la seconda edizione di 'Crossing Etna' che si terrà dal 15 al 18 novembre organizzata dalla Strada del vino e dei Sapori dell'Etna.

" E' una iniziativa che punta a far conoscere il nostro territorio - spiega Gina Russo presidente dell'associazione - ed è uno strumento utilissimo perché punta sull'esperienza diretta dei tour operator. Siamo felicissimi di aver ripreso l'iniziativa dopo due anni di stop. Escursioni a piedi, treno del vino, scoperta dei sapori, visite ai vigneti, cerchiamo di proporre in maniera innovativa il vero sapore del settore vitivinicolo combinando modalità attive e slow". La quattro giorni porterà i tour operator a toccare con mano le varie realtà del turismo sia sul versante nord dell'Etna che alle porte di Catania e una delle tappe fondamentali sarà il viaggio a bordo del Treno dei vini dell'Etna (la mitica "littorina" il trenino a scartamento ridotto che da 120 anni trasporta gli abitanti che vivono e lavorano intorno al Vulcano) che li porterà da Piedimonte Etneo a Riposto. "Siamo sicuri che dopo esser saliti a bordo del Treno dei Vini dell'Etna e dopo aver visitato grotte e e crateri spenti con il Tour Etna & Wine, questi operatori rimarranno incantati - osserva la direttrice della Strada, Marika Mannino - e un'altra chicca sarà la visita alla vigna urbana alle porte di Catania, la prova che il mondo rurale può conquistare anche la città. La Strada del Vino dell'Etna, ancora una volta, si dimostra attenta ai nuovi trend e ai programmi di promozione del settore, un impegno che portiamo avanti anche con fatica, ma convinti che sia la modalità giusta per attrarre turisti sul territorio etneo".

(ANSA).