Vaccini: Gimbe, con 11% Sicilia penultima per quarte dosi

(ANSA) - PALERMO, 10 NOV - Secondo il monitoraggio settimanale sul Covid della fondazione Gimbe, dal 26 ottobre all'1 novembre l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, in Sicilia, è del 2%, mentre in area medica è del 9,1%. Il numero dei positivi per 100 mila abitanti si attesta a 409 e i casi diminuiscono del 29,8%.

Per quanto riguarda i vaccini, la somministrazione delle quarte dosi è ferma all'11% (solo la Calabria fa peggio con il 10,9%). La percentuale di chi non ha fatto la terza dose è del 18,4%. (ANSA).