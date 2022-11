Musica: il flamenco di scena per stagione Brass in Jazz

(ANSA) - PALERMO, 08 NOV - Per il secondo appuntamento della stagione concertistica Brass in Jazz, il Real Teatro Santa Cecilia a Palermo si tingerà con i suoni del flamenco grazie ad un altro progetto inedito proposto dal Brass Group. Per la prima volta l'Orchestra Jazz Siciliana sarà diretta dal grande Maestro Bernard van Rossum, vincitore di Awards internazionali e Contests. L'appuntamento con il concerto BVR Flamenco Project in Luz de Luna è per venerdì 11 e sabato 12 novembre, con doppio turno alle 19.00 e alle 21.30. Questo progetto riunisce la voce di Bernard come compositore, arrangiatore e musicista.

Sassofonista, compositore, arrangiatore e insegnante, Bernard van Rossum inoltre riflette nella sua musica la multiculturalità del proprio vissuto poiché è nato e cresciuto in Spagna da madre inglese e padre olandese. In questi anni ha ottenuto grande successo alla testa della sua "BvR Flamenco Big Band", formazione con cui ha pubblicato tre album acclamati dalla critica internazionale. La sua direzione vanta anche alcuni dei migliori artisti di flamenco del mondo, tra cui Paco de Lucia associati Carles Benavent, Antonio Serrano, David de Jacoba e ballerini di flamenco come Karen Lugo, Cristina Hall e Irene Alvarez. (ANSA).