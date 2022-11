Musica: al via Rassegna Solo per Lelio con gli ex Henry Cow

(ANSA) - PALERMO, 08 NOV - Il 19 novembre prende il via a Palermo, nella sala Perriera dei Cantieri cukturali alla Zisa, la seconda edizione di "Solo per Lelio", la rassegna musicale dedicata al Maestro Lelio Giannetto. In programma il concerto (doppio live alle ore 19 e alle ore 21) della storica band avant-prog inglese con influenze di musica sperimentale e jazz Henry Now (ex-Henry Cow) con Tim Hodgkinson, Fred Frith, Chris Cutler, John Greaves. Si tratta della prima ed unica data siciliana, che vede riuniti quattro mitici componenti della storica band Henry Cow e che è stato possibile grazie al rapporto di profonda stima ed affetto che legava Lelio Giannetto a Tim Hodgkinson.

L'anima degli Henry Cow, gruppo fondato da Hodgkinson e Frith nel 1968 all'Università di Cambridge con altri musicisti, a cui succedettero poi, tra gli altri, Greaves e Cutler, è il risultato di un approccio eterodosso alle musiche dei singoli musicisti che, in oltre 50 anni di ricerca sonora, hanno attraversato generi e stili, ognuno a suo modo, dal rock al jazz in molte delle loro varianti.

La rassegna "Solo per Lelio" curata da Valeria Cuffaro, si svilupperà in quattro weekend (dal 19 novembre al 18 dicembre), con proposte che abbracciano vari stili e linee di ricerca musicale senza limiti né confini: dall'improvvisazione radicale, al progressive rock, dalla musica contemporanea, alla musica barocca e al blues. (ANSA).