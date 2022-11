Mel Gibson a Palermo, caccia all'attore per selfie e autografi

(ANSA) - PALERMO, 08 NOV - Mel Gibson è sbarcato a Palermo.

Il popolarissimo attore è arrivato all'aeroporto Falcone e Borsellino assieme alla sua compagna, l'attrice Rosalind Ross, e al figlioletto di otto anni.

L'interprete di Braveheart e di moltissimi altri film di successo alloggerà nel capoluogo, e sarebbe venuto in Sicilia per una vacanza, anche se non si hanno conferme ufficiali.

Quello che si sa è che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe trascorrere qualche giorno all'Hotel delle Palme, in centro. Al suo arrivo decine di persone hanno riconosciuto il divo e hanno chiesto un selfie con lui.

Anche la pagina Facebook ufficiale dell'Aeroporto Internazionale Falcone-Borsellino ha dato il proprio benvenuto all'attore con un post. "Benvenuto a Palermo all'attore premio Oscar Mel Gibson". A Palermo intanto decine di fan stanno passeggiando per il centro storico nella speranza di incrociare Gibson per chiedergli un autografo o una foto. (ANSA).