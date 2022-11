Legalità: proseguono incontri al Conservatorio di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 08 NOV - La collaborazione fra il Conservatorio "A. Scarlatti" di Palermo e la Fondazione "Vittorio Occorsio" prosegue domani 9 novembre alle ore 9 in Sala Ferrara, dove il Procuratore Generale Lia Sava, con il direttore Daniele Ficola e la docente Rosa Alba Gambino, incontrerà gli allievi dell'Istituto Keynes-Ancelle. I giovanissimi Alessandro Piccichè, Federico Plescia e Andrea Randazzo, alunni del Maestro Antonio Sottile, eseguiranno per l'occasione musiche per pianoforte.

L'ultimo appuntamento dell'iniziativa sarà il 12 novembre alle ore 12.30, quando la segretaria generale della Fondazione "Occorsio" Carmela Decaro Bonella relazionerà sul testo del "Requiem per le vittime della mafia" di Giovanni Consolo agli studenti del Liceo musicale "Napoleone Colajanni" di Enna in preparazione dell'esecuzione dell'opera alle 20.30 presso il Teatro Massimo.

Quello di domani è il terzo dei quattro appuntamenti (i primi due - sempre al Conservatorio - hanno visto la partecipazione di Giovanni Salvi e Leonardo Agueci) organizzati in preparazione al convegno "Introduzione al Requiem - Quando l'arte si fa strumento di legalità", che culminerà con l'esecuzione del "Requiem per le vittime della mafia" il 12 novembre al Teatro Massimo di Palermo. Argomento degli incontri sono i complessi temi della legalità e della funzione educativa della musica. (ANSA).