Geo Barents: operatrice Msf, siriano in banchina ha febbre

(ANSA) - CATANIA, 08 NOV - Uno dei due siriani, che si sono gettati in mare dalla Geo Barents e poi sono stati soccorsi, ha 39 di febbre. "Sta ricevendo l'assistenza medica - dice Candida Lobes, operatrice di Msf parlando con i cronisti sul molo dieci del porto di Catania - I due sono sulla banchina, hanno trascorso la notte all'aperto anche se li abbiamo assistiti fornendo coperte". L'operatrice aggiunge che "Msf sta dando assistenza legale ai due per la richiesta di asilo politico" e alla domanda se saranno portati via risponde: "Non lo sappiamo ancora".

All'operatrice, che ha parlato con i due migranti ieri raccogliendo la loro storia, uno dei due ha riferito che non manda i figli a scuola in Siria "per paura che la struttura venga bombardata". (ANSA).