Msf, sollievo per migranti, gioia a bordo della Geo Barents

E' un grande sollievo soprattutto per "loro noi siamo stanchi ma sono loro che hanno bisogno di cura. C'è una grande gioia a bordo. Da qui non si sente ma vi assicuro che sono molto felici. Persone che piangono e urlano di gioia". Lo ha detto il capodelegazione di Medici senza frontiere, Juan Matias Gil annunciando l'imminente sbarco di tutti i migranti dalla Geo Barents. Slogan, applausi e grande feste di gioia. Così gli attivisti presenti accanto al molo 10 del porto di Catania hanno accolto la notizia dello sbarco di tutti i migranti che si trovavano sulla Geo Barents. "Scendono tutti, scendono tutti..." Ha urlato uno di loro, dando il via alla festa.