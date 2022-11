Teatro: "La storia degli orsi panda…" al Libero a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 07 NOV - La storia degli orsi panda…, spettacolo di Matej Visniec prodotto da Cubo Teatro con Jacopo Crovella e Chiara Dello Iacovo, regia collettiva Cubo Teatro, in scena l'11 e 12 novembre alle 21.15, al Teatro Libero di Palermo Un sassofonista una mattina si risveglia con a fianco una donna che non conosce. Non ricorda il suo nome, dove si sono incontrati, come sono finiti nello stesso letto insieme, e dove siano adesso. Chiamami Solange, Annett, Elyzabeth... Chiamami come vuoi, gli dice. Lui non ricorda nulla, un buco nero avvolge la sua memoria. E quando lei sta per andarsene, lui le chiede di tornare. Di quante notti hai bisogno per conoscermi? Nove. Nove notti.

I due così stringono un patto. Per nove notti si incontreranno nella stanza di lui, e poi nulla. Inizia così un viaggio lungo nove giorni e nove notti, il tempo che ci impiega un martello per cadere dal paradiso alla terra. La storia degli orsi panda racconta della solitudine dell'Occidente, oggi dove il singolo rimane singolo, oggetto di consumo, macchina di piccoli riti solitari nel chiuso di stanze chiuse, dentro l'infinita libertà senza frontiere. Racconta della solitudine attraverso un paradosso. Racconta della solitudine attraverso una storia d'amore: quello fra lui, artista solo, e la sua arte (ANSA).