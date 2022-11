Pantelleria: studio 'La Sapienza' su vite ad alberello

(ANSA) - PANTELLERIA, 07 NOV - La coltivazione della vite ad alberello è stata oggetto indagine e ricerca di approfondimento condotta dall'Università telematica Unitelma Sapienza di Roma per il Parco nazionale Isola di Pantelleria. I risultati di questo studio, finanziato dal Ministero per le politiche agrarie e forestali, verranno presentati domani pomeriggio a Pantelleria alle istituzioni, ai media e alla comunità agricola locale.

"La pratica agricola della vite ad alberello - sottolinea una nota dell'ente Parco di Pantelleria - è un patrimonio da salvaguardare". L'incontro sarà occasione per "dialogare su passato, presente e futuro della pratica agricola riconosciuta Patrimonio dell'Umanità". Isola selvaggia nel cuore del Mediterraneo, unica nel suo genere, ricca di eccellenze gastronomiche e di paesaggi rurali inediti che affascinano e conquistano i viaggiatori di tutto il mondo, Pantelleria ha molto da svelare, tramandare e tutelare. Scogliere nere di pietra lavica a picco sul mare, vigneti di Moscato d'Alessandria (Zibibbo), sorgenti naturali geotermiche e reperti archeologici che testimoniano origini lontane facendone un museo diffuso a cielo aperto: la natura a Pantelleria regna sovrana ed è rappresentata dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria, che copre l'80% della superficie dell'Isola.

"Una natura selvaggia - continua la nota del Parco - che coniuga millenni di storia, tradizioni e biodiversità, negli anni sapientemente valorizzata dalle mani dei suoi isolani, che hanno saputo trattarla e disegnarla con rispetto e che, grazie a questo legame, oggi può vantare diversi riconoscimenti Unesco: 'Pratica agricola della vite ad Alberello', 'Arte della costruzione in pietra a secco', sono le due pratiche agricole rurali riconosciute, rispettivamente nel 2014 e nel 2018, Patrimoni Immateriali dell'Umanità; sempre nel 2018 il 'Paesaggio della pietra a secco dell'Isola di Pantelleria' è stato iscritto nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali". (ANSA).