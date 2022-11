Gori Sparacino nominato direttore Federazione Strade del Vino

(ANSA) - PALERMO, 07 NOV - Gori Sparacino , attuale Direttore della Strada del Vino Terre Sicane nonché Direttore Iter Vitis, itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d'Europa, l'unico in tutta Europa che si occupa della valorizzazione delle attività collegate alla cultura del vino, è stato nominato Direttore della Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori d'Italia. La Federazione, a cui aderiscono 60 Strade del Vino, persegue le finalità di tutela e di valorizzazione del territorio italiano, delle sue produzioni vitivinicole, agroalimentari, del patrimonio culturale e del paesaggio, e di favorire l'ulteriore crescita di un segmento turistico strategico per il futuro del paese, come quello rurale, enogastronomico e culturale. "Spero di poter dare il mio contributo - ha commentato il neo direttore della della Federazione Gori Sparacino - per rafforzare l'identità culturale ed enogastronomica del nostro Territorio, con le sue eccellenze agroalimentari, in primis il vino, la nostra cartolina liquida".

