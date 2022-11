Migranti: in 147 a Augusta, due cadaveri su petroliera Zagara

(ANSA) - AUGUSTA, 05 NOV - Due navi con a bordo 147 migranti e due cadaveri sono arrivate nel porto di Augusta, nel Siracusano. Sono la Jean Francois Deniau, dell'assetto Frontex, che ha soccorso 88 persone, e la petroliera Zagara che, in due operazioni, ha messo in salvo 59 migranti, recuperando anche due cadaveri. Intanto Riccardo Gatti, responsabile delle operazioni di Msf a bordo della nave Geo Barents ferma nelle acque italiane in attesa dell'autorizzazione allo sbarco, dice: "Sono ormai da 10 giorni a bordo, qui abbiamo 572 persone che abbiamo soccorso e a cui stiamo dando le migliori cure possibili compatibilmente con la situazione. Abbiamo casi di infezioni cutanee e respiratorie e le sofferenze aumentano per la mancanza di spazio e per il protrarsi del tempo trascorso in mare". "Abbiamo chiesto al governo italiano e a quello maltese - aggiunge - di indicarci un porto di sbarco che non è arrivato. L'ultima richiesta è ieri sera alle 10 ma non abbiamo avuto risposta".

"Siamo entrati nelle acque italiane per proteggerci dal maltempo che ha aumentato la sofferenza dei migranti a bordo e che crea una situazione critica che difficilmente tornerà in equilibrio", conclude. (ANSA).