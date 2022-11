Libri: parte da Palermo tour scrittore Carlos Liscano

(ANSA) - PALERMO, 04 NOV - Parte da Palermo il ciclo di incontri italiani di Carlos Liscano, autore uruguaiano assai noto in sud America. Autore di romanzi, racconti e testi teatrali, da molti anni il lavoro artistico di Liscano include anche disegni, quaderni d'autore, sculture in carta, cartone e fil di ferro.

Le opere di Liscano, fortemente segnate dal lungo periodo di prigionia durante la dittatura militare uruguaiana e dai lunghi anni trascorsi in Svezia da esule, sono poco note in Italia, anche se hanno riscosso un grande successo in Francia, e siano già state tradotte in inglese, tedesco, svedese e arabo. Spiega Girolamo Lombardo, direttore editoriale della casa editrice palermitana: "Sino ad oggi, in Italia, di Liscano era stato pubblicato soltanto El escritor y el otro (Lavieri Edizioni). Ci prefiggiamo di dare spazio e voce ad autori italiani e non, qui da noi poco conosciuti e da noi ritenuti meritevoli della massima attenzione, è con grande piacere e convinzione che abbiamo tradotto e dato alle stampe queste opere di Carlos Liscano".

Domenica 6 novembre, a palazzo Butera, in via Butera, alle ore 17.00, si terrà il primo incontro letterario, incentrato in particolare sul romanzo Verso Itaca. Dialogano con l'Autore, Luisa Stella, scrittrice e curatrice della pubblicazione, e Juan Carlos Reche Cala, Direttore dell'Istituto Cervantes di Palermo.

Introduce Claudio Gulli, storico dell'arte e conservatore dello storico palazzo nel cuore della Kalsa.

Mercoledì 9 novembre, alle ore 17.30 presso la Biblioteca Centrale della regione Siciliana in corso Vittorio Emanuele, secondo incontro con il pubblico, incentrato in particolare su Il lettore erratico, sorta di diario in cui l'autore indaga origine e conflitti della sua scrittura, e L'informatore, opera in cui un uomo recluso, scrivendo, porta alla luce l'ottusità dei suoi torturatori, e se ne fa beffa. Saluti di Margherita Perez, direttrice della Biblioteca, introduce Girolamo Lombardo, direttore editoriale Edizionidellassenza. L'autore dialoga con Luisa Stella, scrittrice e curatrice della pubblicazione.

.r di Ricerca sulla Narrazione e l'Immaginario. (ANSA).