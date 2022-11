Archeologia: flash mob per sito abbandonato nel Trapanese

(ANSA) - CAMPOBELLO DI MAZARA, 04 NOV - Un flash mob per sollecitare la Soprintendenza ai beni culturali di Trapani alla tutela e salvaguardia del sito archeologico dell'età del bronzo di contrada Erbe Bianche a Campobello di Mazara. A organizzarlo per domani pomeriggio, alle ore 15, sono il Circolo Legambiente 'Crimiso' di Castelvetrano e l'Archeoclub di Campobello di Mazara, in occasione della campagna 'Salvalarte'. Nel sito sono presenti i resti di capanne abitative risalenti all'età del bronzo studiato negli anni '90 e censito come abitato di tradizione Thapsos-Milazzese, la cui necropoli di tombe a grotticella artificiale doveva trovarsi sul versante meridionale del Santo Monte, cresta rocciosa che chiude a settentrione la contrada.

Negli anni scorsi il sito è stato già vandalizzato e non risulta fruibile da parte di appassionati e turisti. Quando lì vicino fu allestito l'accampamento spontaneo di migranti, le capanne vennero in parte utilizzate come cava per i rifiuti. (ANSA).