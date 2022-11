Al via l'Efebo d'Oro, premio alla carriera per Soldini

(ANSA) - PALERMO, 04 NOV - Si terrà a Palermo dal 5 al 12 novembre, ai Cantieri Culturali alla Zisa, la 44/a edizione dell'Efebo d'Oro - Festival internazionale di Cinema e Narrativa. In otto giorni di programmazione si assegnerà il Premio Efebo d'Oro alla carriera - Banca Popolare Sant'Angelo a Silvio Soldini; l'Efebo d'Oro Nuovi Linguaggi - Città di Palermo alla coppia di artisti Tizza Covi e Rainer Frimmel; si presenteranno 7 film tratti da opere letterarie in lizza per l'Efebo d'Oro; 5 opere prime o seconde in concorso per l'Efebo Prospettive; oltre a film fuori concorso, incontri, masterclass e numerose altre iniziative.

Silvio Soldini, che sarà a Palermo per ritirare l'Efebo d'Oro alla carriera, è autore di film e documentari attraverso i quali cerca di raccontarci il nostro presente spaziando tra linguaggi e approcci diversissimi. Della sua filmografia si mostreranno 3/19 (Italia, 2021), a tutt'oggi suo ultimo lavoro, Brucio nel vento (Italia, Svizzera, 2002), tratto da "Ieri", romanzo di Ágota Kristóf e Pane e tulipani (Italia, Svizzera, 2000), forse la sua opera più famosa, che sarà proposta in versione restaurata. Il regista dialogherà con Costanza Quatriglio (regista e direttrice artistica del Centro Sperimentale di Cinematografia - sede Sicilia) e Giovanni Massa (direttore artistico Efebo d'Oro) sabato 12 novembre, alle ore 18.30 presso il Cinema De Seta). A Tizza Covi e Rainer Frimmel, rigorosi autori di cinema documentario andrà il Premio Efebo d'Oro Nuovi Linguaggi - Città di Palermo. Durante il Festival saranno proiettati alcuni dei loro lavori più significativi, tra cui Vera (Austria, 2022), film semi-biografico sull'attrice italiana Vera Gemma presentato nella sezione Orizzonti dell'ultima Biennale di Venezia, dove è stato insignito del Premio per miglior regia e di quello per miglior attrice; La pivellina (Italia, Austria, 2009) e Mr. Universo (Austria, Italia, 2016). (ANSA).