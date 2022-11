Restauro della galleria della storica 'Pescheria' di Catania

(ANSA) - CATANIA, 03 NOV - Sono cominciati gli interventi di manutenzione nella galleria della storica 'Pescheria' di Catania, il mercato del pesce al dettaglio nel centro della città a pochi passi da piazza Duomo, e il restauro dell'antica Porta di Carlo V. I lavori di riqualificazione riguarderanno la sistemazione di nuovi impianti elettrici e di illuminazione, la tinteggiatura della volta e il recupero di opere in ferro.

L'obiettivo è chiudere il cantiere e riaprire già alla fine di novembre la storica volta temporaneamente chiusa.

Provvisoriamente gli operatori della 'Pescheria' sono ospitati sotto gli archi di via Dusmet attigui al mercato. Un altro cantiere interno alla 'Pescheria', già in fase avanzata, riguarda la "Fontana dei sette canali", uno dei monumenti più antichi di Catania, risalente al 1612, che a breve verrà consegnata rigenerata, con accurate modalità di recupero eseguite secondo le indicazioni della Sovrintendenza. Lo scorso 22 settembre il Commissario Straordinario del Comune, Federico Portoghese, ha effettuato un sopralluogo per verificare l'apertura del cantiere per l'esecuzione dei lavori nello storico mercato della 'Pescheria' per consentire agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza e valorizzare l'assetto monumentale dell'area, inserita nei principali percorsi turistici. I due interventi costeranno complessivamente 110 mila euro: 90 mila prelevati dalla tassa di soggiorno e 20mila euro arrivati dalla raccolta fondi straordinaria della Partita del Cuore di calcio Palermo-Catania dello scorso anno. (ANSA).