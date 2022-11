Imbrattano auto vigili urbani di Pachino, due denunciati

(ANSA) - PACHINO, 03 NOV - I carabinieri della stazione di Pachino hanno individuato e denunciato i responsabili dell'imbrattamento di due autovetture di servizio della polizia municipale. Sono due giovani ritenuti responsabili anche di altri fatti analoghi perché avrebbero 'colpito' anche l'autovettura di un cittadino e i muri di un istituto scolastico della zona dove avevano scritto 'Non ci prenderete mai'. previsione non rispettata anche perché i carabinieri hanno trovato un video in cui i due si erano ripresi mentre sporcavano il muro forse con l'intento di pubblicarla sui social. Punto di svolta per l'identificazione il vestiario indossato, ritrovato in loro possesso. Oltre al telefono e ai vestiti, i carabinieri hanno sequestrato anche le bombolette spray adoperate. (ANSA).