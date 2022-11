Teatro: festival Morgana, parte un viaggio per terre lontane

(ANSA) - PALERMO, 02 NOV - Con uno spettacolo di attori e burattini, presentato da una compagnia spagnola, si apre domani il festival di Morgana, rassegna internazionale di Opera dei pupi e di pratiche teatrali tradizionali e contemporanee.

Incontri e rappresentazioni proseguiranno fino al 13 novembre a cura del Museo delle Marionette di Palermo.

L'edizione numero 47 del festival propone storie di cinque paesi: l'antica Persia, Egitto, Inghilterra, Spagna, Israele. Il primo viaggio per terre lontane sarà verso la Spagna. Lo proporrà la compagnia Titiriteros de Binéfar, in collaborazione con l'Istituto Cervantes di Palermo. Nel pomeriggio si terrà un seminario su poesia, musica, narrazioni della tradizione persiana.

Uno spazio centrale è assegnato ai pupi siciliani: in scena Bradamante, Perseo, Medusa e Marfisa guerriera pagana che arriva a diventare imperatrice di Persia.

Il Museo delle marionette sarà il centro operativo e di spettacolo. Altri luoghi del festival saranno la chiesa di S.

Mattia dei Crociferi, la chiesa SS. Euno e Giuliano e l'istituto scolastico Rita Borsellino di piazza Magione. (ANSA).