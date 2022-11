Migranti: bimbi morti per incendio sul barchino, la dinamica

(ANSA) - LAMPEDUSA, 02 NOV - Il fermo dei due senegalesi, accusati d'essere gli scafisti del barchino dove dopo 3 giorni di navigazione è divampato l'incendio che ha ucciso, a causa delle ustioni due bambini, è stato convalidato dal gip del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto. Le vittime - identificate da Squadra Mobile e Procura di Agrigento - sono Alina, nata il 5 dicembre del 2021, e Mael di due anni.

Per individuare i due scafisti è stato fondamentale - come ha ricostruito la Procura di Agrigento, guidata dal facente funzioni Salvatore Vella, - l'aiuto di due interpreti messi a disposizione del ministero dell'Interno che hanno permesso di acquisire le dichiarazioni dei migranti, originari di Ghana e Costa d'Avorio, che erano sul barchino.

"Durante la navigazione, le pessime condizioni del motore e l'imperizia dei due scafisti - scrive la Procura - hanno portato alla morte di diversi migranti: almeno una donna (che è finita in mare e che è stata considerata dispersa), e dei due piccoli".

La notte del 21 ottobre il motore fuoribordo del barchino - questa la dinamica ricostruita dalla Procura - s'è fermato e uno dei due scafisti nel tentativo di farlo ripartire ha provocato delle scintille che accidentalmente innescavano un incendio a causa della benzina che si trovava a bordo del natante, carburante versato dai serbatoi ausiliari di fortuna alla tanica del motore, che prendeva fuoco causando l'esplosione delle taniche ancora piene e quindi l'incendio. Il fuoco è stato domato - conclude la Procura - con grandi difficoltà dai migranti rimasti a bordo che hanno utilizzato l'acqua del mare.

