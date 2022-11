Mafia: pm Messina, reato di truffa riconosciuto da giudici

(ANSA) - PATTI, 01 NOV - "Le truffe sono state riconosciute per buona parte. Resta il fatto che su quella parte di territorio della provincia di Messina hanno costituito la principale fonte di arricchimento sia del gruppo mafioso dei Batanesi sia del gruppo dei Bontempo Scavo, ma teniamo conto che è solo la sentenza di primo grado".

Così il pm di Messina Vito Di Giorgio ha commentato la sentenza che ha condannato a 6 secoli di carcere esponenti dei clan dei Nebrodi. "E' stata riconosciuta la mafiosità dei Batanesi mentre per il gruppo dei Bontempo Scavo no", ha aggiunto. "E' un dispositivo talmente complesso che va letto attentamente", ha concluso. (ANSA).