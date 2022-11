Mafia: Antoci, oggi è un giorno importante

(ANSA) - MESSINA, 01 NOV - "E' un momento importante. Abbiamo fatto quello che andava fatto, abbiamo superato il silenzio e abbiamo fatto capire che i fondi europei dovevano andare solo alle persone per bene e non ai capimafia". Lo ha detto Giuseppe Antoci dubito dopo la lettura della sentenza che ha concluso il cosiddetto Maxiprocesso alla mafia dei Nebrodi.

Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, ha denunciato gli interessi dei clan messinesi sui fondi europei. "La lotta alla mafia non si può fare solo con la repressione ma va fatta ogni giorno", ha aggiunto. (ANSA).