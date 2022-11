Intimidazione a Polizia municipale Pachino, scritte su auto

(ANSA) - PACHINO, 01 NOV - Intimidazione nei confronti della polizia municipale a Pachino nel Siracusano. Due autovetture di servizio, che si trovavano parcheggiate nei pressi del Comando, sono state imbrattate con scritte offensive. "Pachino deve venir fuori da una spirale crescente e molto preoccupante di violenza, che non può essere sottovalutata dagli organi competenti - ha commentato il sindaco Carmela Petralito -. Già un paio di mesi fa, dopo la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, che il prefetto Giusi Scaduto aveva sollecitamente convocato a seguito del mio grido d'allarme, avevo scritto al ministro dell'Interno per rappresentare la difficile situazione in cui si trova Pachino per quanto riguarda la tutela della legalità e per sollecitare un incremento della presenza delle Forze dell'Ordine, a cui va sempre la piena riconoscenza di tutta la comunità per quello che fanno, pur in circostanze non semplici". (ANSA).