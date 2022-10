Teatro: pubblico record per Nabucco al 'Massimo' Palermo

(ANSA) - PALERMO, 31 OTT - Era dai tempi pre-Covid che non si vedeva una partecipazione e un successo di pubblico di queste dimensioni al Teatro Massimo di Palermo dove le nove recite di "Nabucco" hanno fatto registrare 9.218 presenze (una media di oltre mille presenze a spettacolo) e un incasso complessivo lordo di oltre 476mila euro. Il ritorno alla "normalità" e alla partecipazione del pubblico trova conferma anche nel confronto con i dati relativi alle due opere di altrettanto richiamo andate in scena nel 2019: "Turandot" per dieci recite vide 11.477 presenze di pubblico per un totale di 387mila euro e le otto recite di "La traviata" richiamarono 9.512 presenze per un totale di 410mila euro.

"Grazie al nostro pubblico - dice Marco Betta, sovrintendente e direttore artistico della Fondazione - che ancora una volta rinnova la fiducia al Teatro della città. Con questi dati entusiasmanti chiudiamo la stagione 2022 e apriamo la campagna abbonamenti alla stagione 2022-2023 di opere, balletti e concerti che si annuncia ricca di eventi da non perdere a cominciare dall'opera inaugurale dell'8 e 9 novembre, "Kaiserrequiem", nuova creazione del direttore musicale Omer Meir Wellber e del regista Marco Gandini che unisce Der Kaiser von Atlantis, di Viktor Ullman alla Messa da Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart, che impegnerà l'Orchestra, il Coro e il Corpo di ballo del Teatro". (ANSA).