Pallanuoto:a Delfini Blu Palermo scudetto in torneo Fisdir

(ANSA) - PALERMO, 31 OTT - Per il secondo anno consecutivo, la squadra dei Delfini Blu di Palermo si riconferma vincendo a Mestre (Ve) lo scudetto nel campionato italiano di pallanuoto Fisdir, la federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. La manifestazione patrocinata dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia, organizzata dalla Medtrina Nuoto e Polisportiva Terraglio, ha visto la partecipazione di quattro squadre chiamate a confrontarsi con la formula del girone all'italiana: oltre ai palermitani campioni in carica, i padroni di casa del Terraglio, i lombardi dell'Aole Brescia, i corregionali della Canottieri Mincio. I Delfini Blu si sono imposti contro la squadra dell'Aole 16-3 ed a seguire contro i Canottieri Mincio 13-0. Ieri pomeriggio, la partita finale contro il Terraglio, decisiva per l'assegnazione del titolo. Il match è stato intenso e combattuto per metà gara, ma i Delfini, guidati dai tecnici Blasco Di Maio, Riccardo Guaresi, Gregorio Messina, Davide Di Maio, hanno mostrato un eccellente tenuta atletica che ha consentito di prendere il largo e vincere 17-4 è così laurearsi campione d 'Italia."I ragazzi - dice il tecnico Di Maio - da alcuni anni hanno intrapreso un percorso agonistico che ha richiesto grande impegno, che oggi è stato ampiamente ripagato. Oltre alla tenuta sportiva, la squadra è notevolmente cresciuta sul piano psicologico relativamente al piano emotivo e dell'attenzione così da poter affrontare trasferte sportive impegnative e prestigiose, che hanno favorito il percorso di maturazione sportiva". (ANSA).