Mostre: nell'aeroporto di Palermo le foto di Franco e Petyx

(ANSA) - PALERMO, 31 OTT - L'immagine della preparazione dell'estratto di pomodoro, una delle produzioni culinarie tipiche siciliane, realizzato in strada, come vuole la tradizione e scorci di monumenti. Gli sguardi di Giovanni Franco, giornalista dell'ANSA, le cui foto sono state esposte in molte mostre, e di Igor Petyx, figlio dello storico fotoreporter de L'Ora Gigi e fotografo del festival "Le Vie dei Tesori", si sono soffermati su alcuni aspetti tipici di Palermo. Il risultato emerso, sono le fotografie esposte nella sala imbarchi del secondo livello dell'aeroporto internazionale di Palermo "Falcone Borsellino".

Scatti, dalla forte valenza cromatica, che raccontano storie lo spaccato di questa terra. Un percorso variopinto in mostra nello scalo aeroportuale. Stampe che i passeggeri potranno ammirare prima di imbarcarsi per portare nelle loro mente un pezzo di Sicilia, in qualsiasi parte del mondo saranno diretti. (ANSA).