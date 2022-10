Incidenti stradali: spettacolare scontro a Palermo, 5 feriti

(ANSA) - PALERMO, 31 OTT - Spettacolare incidente stradale in viale Regione Siciliana, la circconvallazione di Palermo, poco prima dello svincolo di viale Michelangelo, in direzione Catania. Sono ben sei le auto coinvolte, due a Gpl, e per questo è stato immediatamente chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Cinque le persone ferite, tutte in codice verde tranne una che è stata trasportato al pronto soccorso del "Cervello" in codice giallo: nessuno di loro è in gravi condizioni. Il traffico sulla circonvallazione è paralizzato in entrambe le direzioni, per via della presenza dei mezzi di soccorso. (ANSA).