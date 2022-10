Droga: 2 kg nascosti in una stalla, Cc arrestano due pastori

(ANSA) - PARTINICO, 31 OTT - Carabinieri della stazione di Grisì in territorio tra Partinico e Monreale (Pa) hanno arrestato due pastori di 65 anni e di 37 anni , accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo i militari della compagnia di Partinico hanno trovato due chili di canapa indiana nascosti in una stalla. Grazie ai tecnici dell'Enel è stato accertato che l'abitazione e la stalla è alimentata con un allaccio abusivo alla rete elettrica. I due uomini, risultati percettori del Reddito di cittadinanza, sono stati denunciati anche per furto aggravato. Il gip ha convalidato gli arresti. I due sono stati segnalati all'Inps per la revoca del beneficio. (ANSA).