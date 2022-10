Detenuto suicida nel carcere di Termini Imerese

(ANSA) - TERMINI IMERESE, 31 OTT - Un detenuto è stato trovato morto impiccato nel carcere Antonio Burrafato a Termini Imerese. L'uomo era stato arrestato per aggressione alla moglie e alla madre.

Dopo aver picchiato la consorte era finito ai domiciliari a casa della madre e aveva malmenato anche lei: da qui la misura cautelare della custodia in carcere. Era disabile, aveva una protesi e ha avuto problemi con la droga. Dopo due giorni dall'arresto, si è chiuso in bagno e si è impiccato con la cintura dei pantaloni. (ANSA).