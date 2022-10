Migranti:evacuato in Italia minore da Humanity 1, 'dateci porto'

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Nella notte un minore a bordo della Humanity 1 che soffriva di forti dolori addominali è stato evacuato in Italia dalla Guardia costiera. Lo fa sapere la ong Sos Humanity, spiegando che il capitano ha mandato la quinta richiesta di un porto sicuro alle autorità competenti, sia italiane che maltesi, senza avere ancora ricevuto una risposta positiva. La nave - che batte bandiera tedesca - si trova in acque internazionali, ma a poche miglia dalla fascia costiera tra Catania e Siracusa. A bordo ci sono ora 179 persone soccorse in mare nei giorni scorsi. (ANSA).