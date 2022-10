Migranti: in 921 in hotspot Lampedusa,ieri trasferiti in 450

(ANSA) - LAMPEDUSA, 28 OTT - Sono 921 i migranti presenti nell'hotspot di Lampedusa. Ieri sera, nell'isola, sono state imbarcate 450 persone sul traghetto Novelli noleggiato per far da nave umanitaria, ma la struttura di prima accoglienza resta ancora sovraffollata rispetto alla capienza massima prevista.

Ieri si sono registrati 11 sbarchi con un totale di 332 persone arrivate. Sull'ultimo barcone c'erano anche due donne incinte: una al secondo e l'altra al settimo mese di gravidanza.

Per questa mattina, la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento, con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle, di altri 110 migranti. (ANSA).