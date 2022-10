Al via concerti Teatro Massimo Palermo all'ospedale Civico

(ANSA) - PALERMO, 27 OTT - Prende oggi il via alle 17:00, nel padiglione 10 dell'Ospedale Civico di Palermo, il ciclo di concerti "Note di Vita", organizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo e dedicato ai pazienti, alle famiglie e al personale dell'Hospice Cure Palliative dell'Arnas. Il concerto inaugurale vedrà al pianoforte il sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Marco Betta, che alle 17.00 suonerà un medley di sue composizioni originali. Si tratta di un passo importante nella direzione di una sinergia profonda nel nome della musica e dell'arte per favorire il percorso di umanizzazione delle cure e creare uno spazio di armonia finalizzato al sollievo dalla sofferenza. I prossimi appuntamenti vedranno impegnati il pianista Ciro Farro (8 novembre), Maurizio Giordano al violino (22 novembre) e ancora Marco Betta (15 dicembre) con Armonie di Natale. (ANSA).